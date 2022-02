Großer Andrang nach dem „Schock“

Auf Schildern zeigten die knapp 100 Besucher auf der Tribüne der großen Sporthalle an der Masch ihre Unterstützung für die Gesamtschule in Halle. Die Demonstranten setzten sich gegen eine Beschulungsvereinbarung mit Steinhagen ein.

Kurz vor Beginn einer denkwürdigen Sitzung des Haller Schulausschusses bildete sich eine längere Schlange vor der Sporthalle I an der Masch. So groß war das Interesse. Am Ende waren es etwa 100 Schüler, Eltern, Lehrer und andere Interessierte, die die Debatte um Halles Gesamtschule sowie den Antrag auf Mehrklassenbildung an der Realschule Steinhagen verfolgten. Bürgermeister Tappe gab den Ton vor, als er sagte: „Es geht hier um ein Zeichen. Wollen wir mit unserem Beschluss die Haller Schullandschaft stärken oder wollen wir es dem Elternwille überlassen?“ Zu einer eindeutigen Beschlussempfehlung hatte sich der Bürgermeister nicht durchgerungen, doch wurde Tappes öffentliches Eintreten für die Belange der Schule am Anfang der Woche vom Ausschussvorsitzenden Jörg Witteborg (SPD) ausdrücklich gewürdigt.