Großer Drogenfund nach Verkehrsunfall

Aufgeflogen ist der Mann bei einem Autounfall am vergangenen Freitag in Verl. Gegen 12 Uhr war der 27-jährige Bielefelder in einen Unfall verwickelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er Drogen konsumiert hatte.

In seinem Rucksack fanden die Beamten aus Gütersloh 400 Gramm Marihuana, Verpackungsmaterialien sowie drei Messer.

Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld durchsuchten daraufhin seine Wohnung in Bielefeld. Dort fanden die Polizisten weitere 18,60 Kilogramm Marihuana, etwa 18.000 Euro Bargeld und eine verbotene Waffe, einen sogenannten „Degenstock“.