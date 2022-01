Großer Einsatz für kleinen Spielplatz

Umweltbetrieb, Philharmoniker und Bürgerstiftung werten die Anlage an der Burgunder Straße auf

Bielefeld

Gemeinsam anpacken, um für Kinder schöne Orte zum Spielen und Toben zu schaffen – seit mehreren Jahren arbeiten die Bielefelder Bürgerstiftung, der städtische Umweltbetrieb (UWB) und die Bielefelder Philharmoniker dafür Hand in Hand und gestalten Spielplätze im Stadtgebiet neu. Jetzt haben sie die Anlage an der Burgunder Straße mitten in Brackwede aufgewertet mit neuen Bänken und einer Kletterwand.

Von Hendrik Uffmann