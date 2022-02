Großer Knall statt langem Spannungsbogen

Hamburger Kammerspiele provozieren im Theater im Park in Bad Oeynhausen mit packender Inszenierung von „Die Deutschlehrerin“ ein Wechselbad der Gefühle

Bad Oeynhausen

Ihn nerven ihre Unterstellungen, sie seine Verdrehungen und Lügen – wenn Mathilda und Xaver ihre zerbrochene Beziehung Revue passieren lassen, dann klingt das wie bei gewöhnlichen Ex-Paaren. Doch es gibt einen Unterschied: Statt in knallenden Türen oder wütendem Verschwinden entlädt sich ihr Gefühlsleben in einem spannenden Show-down, der den Besuchern im Theater im Park den Atem stocken lässt. Die Hamburger Kammerspiele liefern am Freitagabend eine packende Adaption des Romans „Die Deutschlehrerin“ von Judith W. Taschler.

Von Lydia Böhne