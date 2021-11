Großer Preis für den Lokalmatador

133 Reiter aus vier Nationen sind in Steinhagen am Start

Steinhagen

Obwohl Tim Rieskamp-Goedeking mittlerweile für den Reit- und Fahrverein Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse bei Turnieren an den Start geht, ist es am Samstagabend für den mit seinem Stall in Steinhagen beheimateten Sportler eine Art Heimspiel.

Von MalteKrammenschneider