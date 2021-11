Großer Supermarkt in Planung

An der Albaxer Straße in Höxter sollen ein 1900 Quadratmeter großer Supermarkt und eine 300 Quadratmeter große Bäckereifiliale entstehen. Das geht aus einer Verwaltungsvorlage für den Ortsausschuss Höxter-Stadtkern hervor.

Ein Vollsortimenter und ein Backshop sollen an der Albaxer Straße in Höxter von 2023 an Kunden versorgen

Welcher Supermarkt dort angesiedelt werden soll, ist noch nicht klar. Grundstückseigentümer Bernd Engel steht nach eigenen Angaben mit mehreren Kandidaten in Verhandlungen und spricht von einem „hochwertigen Vollsortimenter“, der dort eröffnen soll. Engel hatte die Fläche an der Albaxer Straße vor einigen Jahren erworben, die beiden darauf errichteten Gebäude stehen leer. Fest steht, dass die Bäckerei Engel den Backshop betreiben wird. Deren Chef spricht in diesem Zusammenhang von einem „Flagship-Store“. Es soll also ein Vorzeigeobjekt, ein Flaggschiff, des Höxteraner Unternehmens entstehen, dessen Backstube in der Lüre steht und das allein in der Kreisstadt sieben seiner 42 Filialen betreibt.