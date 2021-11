Großer Unmut bei Busfahrern

Blick auf den Busbahnhof in Halle, wo beim Zutritt in die Busse jetzt die 3-G-Regel gilt. Viele Fahrer sind wegen der nötigen Kontrollen besorgt.

Der Einführung der 3-G-Regelung in Bussen und Bahnen am heutigen Mittwoch blickt Janis Arnecke, Betriebsleiter beim Unternehmen Teutoburger Wald Verkehr (TWV) in Rheda-Wiedenbrück, mit einiger Sorge entgegen. „Unsere Mitarbeiter können die von der Politik geforderten Kontrollen der Impf- oder Testnachweise doch gar nicht leisten, allenfalls stichprobenartig“, sagt der verantwortliche Betriebsleiter für die meisten Busverkehre im Kreis Gütersloh, darunter seit wenigen Monaten auch das Linienbündel Nord im Altkreis Halle.