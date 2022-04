Großer Zapfenstreich am Samstag

Mehr als zwei Jahre mussten die Brakeler Schützen ihre Vereinsaktivitäten pandemiebedingt stark einschränken. Nur wenige Aktionen konnten stattfinden, meist ohne echte Gemeinschaft. Liebgewonnene Veranstaltungen wie der Lichtmessball oder das Schützenfest wurden mehrfach abgesagt. Nun aber geht der Vorstand des Bürger-Schützenvereins von 1567 Brakel voller Elan die Dinge neu an.

„Bereits im März konnten wir mit den ersten Terminen der Bataillonsschießen-Serie beginnen. Unsere Züge und Abteilungen führen wieder interne Veranstaltungen durch, und der Vorstand des Bürger-Schützenvereins hat bereits mit den Planungen für das Schützenfest 2022 begonnen. Das alles ist Ausdruck einer guten Entwicklung für unsere Gemeinschaft und unser Vereinsleben“, sagt Oberst Karl-Heinz Neu.

Damit das Schützenjahr 2022 nun auch würdig und feierlich beginnen kann, hat die Vereinsführung, für Samstag, 30. April, gleich zwei Aktionen geplant. Bereits am Nachmittag treffen sich die Schützen jeden Alters in ihren Zügen, jeder Zug in einer anderen Brakeler Gaststätte. In den Gaststätten werden auch Schützen für ihre 25- und 40-jährige Mitgliedschaft vom Oberst geehrt, die diese Auszeichnung bereits zum Schützenfest 2020 oder 2021 hätten bekommen sollen. Die Anmeldungen für den Nachmittag der Züge können gerne weiterhin bei den jeweiligen Zugführern abgegeben werden: 1. Zug Jan Drewes, Telefon 0173/ 5794402; 2. Zug Sven Höke, Telefon 0151/65266232; 3. Zug Karl-Heinz Menne, Telefon 0176/41741045; 4. Zug Johannes Tobisch, Telefon 0171/4702545.

Marsch zum Brakeler Marktplatz

Am Samstagabend werden die Schützen von Musikern der Stadtkapelle Brakel sowie den Spielleuten des Spielmannszuges abgeholt. Gemeinsam marschiert das Bataillon um 20 Uhr auf den Brakeler Marktplatz.

Dort wird der Höhepunkt dieses Tages veranstaltet. Stadtkapelle und Spielmannszug spielen den Großen Zapfenstreich zu Ehren aller Schützen und Brakeler Bürger.

Der amtierende Schützenkönig Max Menne, die beiden Dechanten Franz Josef Löseke und Dirk Kreuzburg, Oberst Karl-Heinz Neu sowie Bürgermeister Hermann Temme und die Pfarrer Kurte und Walle werden den Zapfenstreich abnehmen. Kommandiert wird die Zeremonie von Adjutant Dirk Wellsow.

Premiere: Großer Zapfenstreich im April

„Die Idee des Zapfenstreichs wurde auf der vergangenen Generalversammlung im Oktober 2021 von unserem Spielmann und ehemaligen Tambour, Dirk Lüddeke, vorgeschlagen. Sie hat uns sofort gefallen und wir warteten nur auf den richtigen Zeitpunkt“ berichtet Fahnenoffizier Jendrik Vosmer.

Dieser Tag soll ein würdiger Auftakt zu einem Schützenjahr sein, in dem noch viele Feste und Termine folgen sollen. Auf Hochtouren laufen vor allem die Planungen für das Schützenfest. Dieses wird von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26.Juni, gefeiert. „Alle Gäste dürfen sich auf Neuheiten freuen. Zum Beispiel wird erstmals ein Kinderkönigspaar ernannt und auch an den Ausmärschen teilnehmen.“ führt Vosmer weiter aus.

Damit Vereine, wie der Bürger-Schützenverein, ihre Ideen umsetzen können, sind auch Spenden aus der Wirtschaft und von Institutionen eine notwendige Unterstützung. Die drei großen Brakeler Kreditinstitute, die Verbund Volksbank OWL, die Vereinigte Volksbank eG sowie die Sparkasse Höxter unterstützen den Zugnachmittag am 30. April mit einem großzügigen Spendenbetrag. Dafür spricht ihnen der Vorstand des Bürger-Schützenvereins seinen besonderen Dank aus.

Große Solidarität mit der Ukraine

Selbstverständlich hat der Vorstand des Bürger-Schützenvereins bei den Planungen von Zugnachmittag und Zapfenstreich am Abend Gedanken zum Krieg in der Ukraine einfließen lassen.

Oberst Neu betont ausdrücklich, dass man hohe Solidarität und Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine empfindet und drückt völliges Unverständnis darüber aus, dass in Europa wieder Krieg geführt wird.

Eine Abkehr vom normalen Leben – auch mit schönen und feierlichen Anlässen – würde nur einem in die Hände spielen: Wladimir Putin. „Und das ist das letzte, was wir zulassen sollten,“ sagt Oberst Karl-Heinz Neu.

„Wir setzen ein Zeichen, indem wir zu unserem feierlichen Großen Zapfenstreich das Rathaus unserer schönen Stadt in den Farben der Ukraine – blau und gelb – beleuchten. Unsere Gedanken sind selbstverständlich auch in dem Moment bei allen Ukrainerinnen und Ukrainern.“

Alle Bürger Brakels und Gäste sind eingeladen, dem Großen Zapfenstreich auf dem Rathausplatz einen schönen Rahmen zu geben, indem sie zahlreich teilnehmen.