Großes Baugebiet im Osten der Stadt

Ganz im Osten der Stadt laufen die Planungen ein großes neues Baugebiet. Auf der gut fünf Hektar großen Fläche auf beiden Seiten der Straße Dingerdisser Heide sollen bis zu 146 neue Wohneinheiten gebaut werden. Die Bezirksvertretung Stieghorst berät in ihrer Sitzung an diesem Donnerstag (17 Uhr, Forum Haus 2 der Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule) erstmals öffentlich über den für das Großprojekt notwendigen Bebauungsplan.

An der Dingerdisser Heide sind 146 Wohneinheiten geplant

In der Planung ist das Baugebiet allerdings schon länger. Bereits im März 2019 hatte die Stieghorster Bezirksvertretung darüber als „Vorhaben von besonderer Bedeutung“ in nichtöffentlicher Sitzung beraten – und damit vor dem Ratsbeschluss im Juni 2019 zur Bielefelder Baulandstrategie. Diese findet damit für die Pläne an der Dingerdisser Heide keine Anwendung.