Großes Lob für Paderborner Erzbischof

Paderborn

Erzbischof Hans-Josef Becker ist im Ruhestand. Der Papst hat sein Rücktrittsgesuch angenommen. Die Nachricht verbreitete sich am Samstag in Paderborn wie ein Lauffeuer. Schon vor seiner offiziellen Verabschiedung am Sonntag, 23. Oktober, würdigen einige seiner langjährigen Weggefährten das Wirken des 74-Jährigen sowie von Generalvikar Alfons Hardt, der ebenfalls aus dem Amt scheidet.