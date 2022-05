Großes Sommerfest in Frohnhausen

Auf ein inklusives Schulfest an der von-Galen-Schule in Fronhausen dürfen sich alle Besucher freuen. Denn zwei Jahre lang konnte nicht gefeiert werden.

In der von-Galen-Schule in Frohnhausen beginnt am Samstag, 14. Mai,um 13 Uhr erstmalig ein großes inklusives Sommerfest. „Etwas ganz Besonderes soll es werden“, sagt Schulleiterin Tina Klenke. „Zwei Jahre lang war es uns wegen Corona nicht möglich gewesen, unseren alljährlichen Adventsmarkt veranstalten zu können, und dazu alle unsere Eltern, Schüler, Ehemalige, Freunde und Förderer und alle benachbarten Menschen und Vereine in unsere Schule einzuladen.“

Umso mehr freut es den Lehrern heute, eine Einladung an alle Interessierten zu dem inklusiven Sommerfest auszusprechen zu dürfen.

Fest auf dem Schulgelände

Beginn ist um 13 Uhr auf dem Schulgelände. Zusätzlich zu vielen Köstlichkeiten ist ein abwechslungsreiches Programm für alle Besucher geplant. Mit dabei sind auch die außerschulischen Kooperationspartner aus dem Bereich der Tierpädagogik. Reittherapeutin Carena Ewen bietet Ponyreiten an, Familie Leifeld aus Gehrden präsentiert ihre zahmen Alpakas und Familie Waldeyer aus Hampenhausen kommt mit ihren Miethühnern, die an der Schule schon lange keine Unbekannten mehr sind.

Streicheltiere sind beliebt

Auch eine kleine Herde Schafe zum Anfassen und Streicheln ist vertreten.

Als ganz besonderer Höhepunkt war von 16 Uhr an ein Benefizkonzert in der Heggehalle in Frohnhausen geplant. Leider muss dieses krankheitsbedingt ausfallen. Das Geld für bereits erworbene Eintrittskarten aus dem Vorverkauf wird von der Schule auf der Veranstaltung am Getränkestand zurückerstattet.

„Wir haben nun spontan alles umorganisiert und das inklusive Sommerfest wird nun von 13 bis 17 Uhr auf unserem großen, schönen Schulgelände durchgeführt“, sagt Tina Klenke. Das gesamte Team der von-Galen-Schule freut sich sehr auf ihre Gäste an diesem besonderen Tag. „Auch wenn die aktuelle Situation mit dem Krieg in der Ukraine sehr betroffen macht, so möchten wir dennoch auch ein Zeichen setzen, wie wichtig ein offenes und freundliches Miteinander ist – unabhängig von Alter, Herkunft und einer möglichen Behinderung“, sagt Schulleiterin Tina Klenke.