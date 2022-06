Rödinghausen/Buer

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei in Rödinghausens Nachbarort Buer (Landkreis Osnabrück): Gleich zweimal brach in einem Sägewerk im Stadtteil Buer am Mittwoch ein Feuer aus. Der Schaden geht in die Millionen. Auch zahlreiche Feuerwehrleute aus dem benachbarten Kreis Herford kamen zur Hilfe.

Von Daniel Salmon