Ein großflächiger Stromausfall, der am späten Mittwochnachmittag Teile der Kernstadt und Rimbeck betroffen hat, ist durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt.

Technischer Defekt in Warburg und Rimbeck die Ursache

In der Zeit von 16.40 bis etwa 17.30 Uhr war der Strom in zahlreichen Straßen nicht mehr verfügbar. Davon betroffen war auch die Polizei an der Landfurt.

Ursache für den Ausfall war ein Defekt an einer von drei Mittelspannungssystemen, die vom Umspannwerk Ossendorf nach Warburg führen, berichten die Stadtwerke. Mitarbeiter der Stadtwerke, die in Bereitschaft waren, gelang es, die Stromversorgung nach einer knappen Stunden wieder herzustellen.