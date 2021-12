Großneffe erinnert sich

Feldpost-Rätsel: „Ein Wilhelm Diekmann wohnte am Blücherplatz in Spenge“

Spenge

Die Feldpost, die Wilhelm Spilker in einem alten Koffer auf seinem Dachboden gefunden hat, beschäftigt weiterhin unsere Leser. Nachdem sich nach einem Bericht in dieser Zeitung schon drei Hinweisgeber gemeldet haben, hat nun auch Harald Nolte zum Hörer gegriffen. „Ich kann bestätigen, dass Wilhelm Diekmann, an den der Brief 1942 adressiert war, in dem Haus an der Ecke Biermannstraße/Poststraße gewohnt hat“, erklärt der 75-Jährige. „So weit ich weiß, wohnte er dort zur Miete.“

Von Ruth Matthes