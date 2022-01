„Größtes kommunales Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik“

Athleten kämpfen vom 17. bis 25. Juni 2023 bei den Special Olympics World Games in Berlin um Medaillen. Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg und Paderborn wollen „Host Towns“ werden.

Die drei Städte aus dem Kreis Paderborn machen sich nun gemeinsam stark für eine offene und vielfältige Gesellschaft. Bevor zahlreiche Athleten vom 17. bis 25. Juni 2023 bei den Special Olympics World Games in Berlin um Medaillen kämpfen, werden Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg und Paderborn ihre Gastfreundschaft unter Beweis stellen. Gemeinsam bereiten sie den Empfang für die internationale Delegation vor und heißen vom 12. bis 15. Juni 2023 sowohl Athletinnen und Athleten als auch deren Angehörige willkommen.

Die Organisatoren dieser Aktion, für die sich die drei Städte gemeinsam beworben haben, sprechen vom größten kommunalen Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik. Es stifte ein neues Mitein­ander und öffne den Raum für Begegnungen weit über die Spiele in Berlin hin­aus. Deutschlandweit wird es insgesamt 216 „Host Towns“ (Gastgeberstädte) geben, in denen die Delegationen Land und Leute kennenlernen können.

Zwar wird erst im Mai 2022 bekanntgegeben, wer welche Nation begrüßen darf, die Vorfreude bei den Bürgermeistern ist aber schon jetzt groß, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Ulrich Lange (Bad Lippspringe), Christian Carl (Bad Wünnenberg) und Michael Dreier (Paderborn) sind sich einig: „Wir möchten nicht nur Gastgeber sein, sondern die Inklusion vor Ort nachhaltig voranbringen. Der Besuch der Delegation geht über den Sport hinaus und stärkt die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft. Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg und Paderborn freuen sich darauf, den Gästen die Region zeigen zu können.“