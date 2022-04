Grünabfall-Platz soll im Herbst bereitstehen

Sammelstelle in Rödinghausen am neuen Ort

Rödinghausen

Es ist ein vieldiskutiertes Thema in Rödinghausen: der Grünabfall-Sammelplatz. Viele Bürger hätten sich auch an den FDP-Ratsherr Dirk Kleineweber gewandt, sagte dieser in der jüngsten Ratssitzung. Und hakte einmal nach.

Von Kathrin Weege