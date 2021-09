Grünabfallsammelplatz ist startklar

Gras, Laub, Strauch- und Gehölzschnitt können Rödinghau-serinnen und Rödinghauser ab sofort ganz bequem und ohne weite Fahrstrecke im Gewerbegebiet Ostkilver abgeben. Am Mittwoch, 29. September, startet der Betrieb des Grünabfallsammelplatzes am Daimlerring.

Jeden Mittwoch und Freitag kann dort von 15 bis 18 Uhr das angeliefert und eigenhändig in Container geworfen werden, was im eigenen Garten so an Grünschnitt anfällt. Samstags ist der Grünabfallsammelplatz von 9 bis 15 Uhr geöffnet.