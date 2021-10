Grund zur doppelten Freude

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde ist Waltraud Berlage in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Außerdem konnte Werner Gabriel die Glückwünsche zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum entgegennehmen, schreibt die Stadt Borgentreich in einer Pressemitteilung

(WB). Waltraud Berlage hat seit 1990 mit sehr viel Engagement dafür gesorgt, dass sowohl das Frei- als auch das Hallenbad für die Besucher immer sauber und ordentlich war. Nach einer etwas längeren Erkrankung darf sie nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen und die Zeit mit ihrer Familie genießen, heißt es weiter.

Werner Gabriel hat 1997 seine Ausbildung als Ver- und Entsorger im Bereich Abwasser begonnen und ist seit 1999 in den Kläranlagen der Orgelstadt eingesetzt. Dort sorgt er gemeinsam mit seinen Kollegen in dem äußerst sensiblen Bereich dafür, alle Abwässer chemisch und biologisch zu reinigen, bevor sie in die Gewässer eingeleitet werden. Dies sei eine sehr wichtige Arbeit, die dazu beiträgt, das ökologische Gleichgewicht in unseren Gewässern zu erhalten und manchmal sogar zu verbessern, teilt die Stadt weiterhin mit.

Bürgermeister Nicolas Aisch hat sich bei der Kollegin und dem Kollegen ganz herzlich für die unverzichtbare Arbeit in den unterschiedlichen Bereichen der Orgelstadt bedankt. Er gratulierte Werner Gabriel zu dem besonderen Jubiläum und wünschte Waltraud Berlage alles Gute, vor allem aber Gesundheit für den Ruhestand.