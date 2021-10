Grundlage für jeden Einsatzerfolg

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Ohne Wasser kein Löscherfolg, ohne Pumpe kein Wasser und keine Pumpe ohne Maschinist – so einfach lässt sich die Wichtigkeit des Maschinisten bei Löscheinsätzen erklären. An den vergangenen Wochenenden wurde in Oberbauerschaft ein Lehrgang „Maschinist in der Feuerwehr“ absolviert. Beteiligt waren Kameradinnen und Kameraden aus Hüllhorst, Preußisch Oldendorf und Lübbecke.