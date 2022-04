Gründonnerstag beginnt die Saison

Mit dem Wetterwechsel von grau auf himmelblau könnte Andreas Brokop nicht zufriedener sein. Kein Wunder, denn für den Pächter der Minigolfanlage in Preußisch Oldendorf steht an diesem Donnerstag, 14. April, der Saisonauftakt an. „Das passt“, sagt der 56-Jährige, den alle nur unter Andy kennen.

Wenn es am Eröffnungstag um 11 Uhr losgeht, liegen allerdings auch drei Wochen mit reichlich Vorbereitungsarbeit hinter Andy Brokop und seiner Frau Anja. „Im Winterhalbjahr sammelt sich auf den Bahnen immer vom Regen und Schnee eine ordentliche Schmutzschicht. Da lohnt sich das schrubben so richtig“, sagt er und zeigt ein Vorher-Nachher-Foto. „Aber das ist eben mit Anlagen in der Natur so. Da fallen eben auch mal Blätter auf die Bahn. Und das ist ja andererseits das schöne am Minigolfen, dass es an der frischen Luft in der Natur gemacht wird.“