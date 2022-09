Grundschule Beverungen muss wachsen

Beverungen

Über Standortwahl und Ausbauvarianten für die Grundschule in Beverungen berät ein Arbeitskreis seit Mai 2021. Jetzt hat die Verwaltung eine neue Ausbauvariante vorgestellt, die auf Zustimmung gestoßen ist. Spricht sich auch der Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 20. September, dafür aus, soll ein Planungsbüro beauftragt werden. Haushaltsmittel dafür stehen im Haushalt dieses Jahres in Höhe von 170.000 Euro zur Verfügung.

Alexandra Rüther