Grundschule braucht mehr Platz

Der Grundschulstandort Altenbeken entwickelt sich seit Jahren positiv – zumindest in Bezug auf die Schülerzahlen. Diese steigen kontinuierlich an und die aktuellen Geburtenzahlen lassen darauf schließen, dass sich diese Entwicklung auch zukünftig fortsetzen wird.

Schülerzahlen in Altenbeken steigen: Schulentwicklungskonzept soll Auswirkungen auf Raumbedarf aufzeigen

Im Zuge der Sanierung der Grundschule Schwaney sind auch Räume angebaut worden. Schon jetzt ist absehbar, dass der Platzbedarf in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

Damit steigt aber auch der Bedarf an Räumen, wie die vergangenen Jahre bereits gezeigt haben. Worauf sich die Gemeinde auch mit Blick auf den von 2026 an geltenden Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz in den kommenden Jahren einstellen muss, soll ein Schulentwicklungskonzept zeigen.