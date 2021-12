Grundschule Gartnisch kriegt einen Deckel

Kurzzeitig sah es in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend so aus, als könnte die ansonsten weitgehende politische Einigkeit zum Haushaltsplan 2022 doch noch gefährdet sein. Denn die von der CDU aufgebrachte Debatte über einen Kostendeckel für die neugeplante Grundschule Gartnisch lief lang und ziemlich kontrovers. Nach einer Sitzungsunterbrechung und einer Neubewertung insbesondere bei Grünen und SPD kam schließlich doch die breite Zustimmung zu einer vorläufigen Kostendeckelung und schließlich auch ein einstimmiges Ja zur neuen Haushaltssatzung, Die voran gegangene Debatte zeigte jedoch, dass das Thema Gartnisch in vielerlei Weise die politischen Gemüter weiterhin bewegt.

