Grundschule Heeperholz wird 50

Schulfest zum Jubiläum in Bielefeld am 17. September – Beiträge zur Chronik gesucht

Bielefeld-Heepen

„Heepen bekommt eine supermoderne Grundschule“, und zwar „Ganz im Grünen“. 52 Jahre ist es her, dass diese Schlagzeilen in der Zeitung standen – und im Grünen liegt die Grundschule Heeperholz schon lange nicht mehr. Vor 50 Jahren, im Sommer 1972, startete der Unterricht an der Schule, am 17. September soll es deshalb ein großes Schulfest zum Jubiläum geben.

Von Hendrik Uffmann