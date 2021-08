Grundschule wartet auf neuen Leiter

Nachs sechseinhalb Jahren wechselt Jens Gadow an eine Förderschule nach Bünde – und schwärmt von seiner Zeit in Werther

Werther

Machen schon die wechselnden Corona-Regelungen die Arbeit in den Schulen nicht unbedingt einfacher, so steht die Grundschule Werther nun vor einer weiteren Herausforderung: Katja Kleinemas, bislang stellvertretende Schulleiterin, muss die Grundschule mit ihren beiden Standorten in Werther und Langenheide erst einmal kommissarisch führen. Denn Schulleiter Jens Gadow hat eine neue Leitungsstelle in Bünde angetreten.

Von Volker Hagemann