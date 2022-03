Grüne beantragen Bürgerbus

Hüllhorst

Die Hüllhorster Grünen-Fraktion will einen Bürgerbus für die Gemeinde in Fahrt bringen. Deshalb hat sie einen Antrag gestellt. Darin werden konkrete Schritte wie die Finanzierung durch Fördertöpfe, die Gründung eines Vereins als Betreiber und der Schulterschluss mit den örtlichen Verkehrsunternehmen beschrieben. „Wenn wir wollen, dass Busse in Hüllhorst fahren und nicht nur hindurch, dann müssen wir es selbst in die Hand nehmen“, sagt das grüne Ratsmitglied Nils Beinke-Schulte.