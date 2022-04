Grüne fordern ein Durchfahrverbot

Schwerlastverkehr rollt täglich in beträchtlicher Zahl durch die Hauptstraße von Levern. Die Grünen wollen Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen vom Durchgangsverkehr der Leverner Straße verbannen.

So heißt es im Antrag der Grünen, mit dem sich der Stemweder Rat am Donnerstag, 28. April, beschäftigen wird. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Begegnungsstätte Wehdem.