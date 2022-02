Grüne fordern sofortigen Frieden

Warburg

Eigentlich wollten Bündnis 90/Die Grünen am Freitagmittag mit einer „Seifenblasendemo“ in Warburg sichtbar machen, dass die Innenstadt nicht nur Durchfahrts- und Verkehrsraum ist, sondern die Möglichkeit bereit hält, echter Begegnungs- und Lebensraum zu sein. Doch die Ereignisse in der Ukraine haben die Aktion überschattet und zunichte gemacht.

Von Ralf Benner