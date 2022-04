Grüne in Herford fordern Schüler-Ticket

Verweis auf andere Kommunen in der Region – Startschuss könnte zum 1. August erfolgen

Herford

Die Grünen in Herford fordern die Einführung eines Schüler-Tickets Westfalen für den Bus- und Bahnverkehr. Dazu erklären die Verkehrsausschussmitglieder Ulf Kutschewski und Traute Lakemeier (Bündnis 90/Die Grünen): „Seit einiger Zeit wird auch in Herford die Einführung des Schüler-Tickets Westfalen nach dem sogenannten Solidarmodell geprüft. Damit bekämen alle Schüler der allgemein- und eventuell der berufsbildenden Schulen die Möglichkeit, Busse und Bahnen in ganz Westfalen kostenlos zu benutzen.“

Bearbeitet von Ralf Meistes