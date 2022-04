Grüne in OWL starten in den Wahlkampf

Bei der NRW-Landtagswahl am 15. Mai sind 15 Prozent plus x das Ziel

Bielefeld

Die Location war wohl passend, das nasskalte Wetter eher nicht: Die Grünen in Ostwestfalen-Lippe sind diesen Montag zwischen Kälbchen, Strohballen und Milchwirtschaft auf Gut Wilhelmsdorf in Bielefeld-Eckardtsheim offziell in ihren Wahlkampf gestartet. Die Ambitionen sind hoch gesteckt: "Wir wollen 15 Prozent plus x holen", sagte Ute Kozcy, Vorsitzende des Bezirksverbandes OWL, am Nachmittag bei der Vorstellung der Kandidaten. Dann könnten aus den bislang drei Landtagsabgeordneten der OWL-Grünen auch fünf oder mehr werden.

Von Paul Edgar Fels