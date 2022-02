Grüne kritisieren „Kahlschlag“

Mehr als 20 Bäume sind am Ufer der Strothe in Kohlstädt gefällt worden. Rechts verläuft die Quellenstraße. Dirk Tornede (links) und Marcus Foerster von Bündnis 90/Grüne kritisieren die Baumfällungen an der Quellenstraße und befürchten ein Abrutschen der Uferböschung.

Foto: Uwe Hellberg