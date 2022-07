Grüne Park-Idylle bietet die Bühne

Kultursommer in Vlotho: Irish Folk-Band „Fragile Matt“ begeistert im Garten des historischen Hauses Malz

Vlotho

Der Musik-Sommer hat sein nächstes Etappenziel mit Bravour genommen. Hunderte Zuschauer strömten am Wochenende in den Garten Malz mitten in der Innenstadt und verlebten einen feinen Sommerabend.

Von Dirk Sonntag