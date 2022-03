Grüne so groß und so weiblich wie nie

Schloß Holte-Stukenbrock

„So groß und so weiblich waren wir noch nie.“ Philipp Ashton, wiedergewählter Sprecher des Ortsverbandes des Bündnis 90/Die Grünen, berichtete, dass die Grünen in der Stadt inzwischen 29 Mitglieder haben. 38 Prozent davon seien weiblich. Dennoch wird der Ortsverband im Vorstand nur eine Frau haben – die Frauen, die in der Mitgliederversammlung waren, sind einverstanden.

Von Monika Schönfeld