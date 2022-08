 Grüner Platz soll Herzstück in Delbrück werden

Delbrück

Der „Grüne Platz“ an der Himmelreichallee soll zum Herzstück der Delbrücker Innenstadt werden und die Stadtmitte in vielerlei Hinsicht aufwerten. Das von Ina Scharrenbach geführte Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) des Landes NRW unterstützt dieses Vorhaben und zudem die Machbarkeitsstudie „Geschäfts- und Aufenthaltsort historischer Kirchplatz“ jetzt mit einer Städtebauförderung in Höhe von 723.000 Euro.