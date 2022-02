Grünes Band als Zeichen der Hoffnung

Das grüne Band, das Marita Schuberski aus Stukenbrock in ihren Händen hält, ist das Symbol für den Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar. Es drückt die Hoffnung aus, dass sich immer mehr Menschen mit den erkrankten Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Familien verbinden.

Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar – Thementisch bei Buchhandlung in Schloß Holte-Stukenbrock

Marita Schuberski aus Stukenbrock, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Paderborn-Höxter, mit dem grünen Band – das Symbol für den Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar.

Das Band kann an Autos, Bäumen oder Taschen befestigt werden – und auch als Lesezeichen dienen. Passend dazu steht in der Buchhandlung Strathmann (Bahnhofstraße 84) noch bis zum 12. Februar ein Büchertisch zu den Themen Kinder nehmen Abschied, Kinderhospiz, Sterben, sowie Tod und Trauer. Am 10. Februar wird Marita Schuberski vor Ort sein, um mit Flyern auf die Arbeit des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Paderborn-Höxter aufmerksam zu machen. Das Thema, Tod und Sterben von jungen Menschen, soll enttabuisiert werden.