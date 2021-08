„Grünes Paradies“ lockt im Schlossgarten

„Das ist schon jetzt für mich der schönste Gartenmarkt in Deutschland. Die Kulisse ist atemberaubend und einmalig“, kommt Aussteller Erwin Wolf am Donnerstag ins Schwärmen. Der Händler hat zum ersten Mal beim traditionellen „Gartenfest Corvey“ seinen Stand rund um Damenmode, Taschen und Deko-Artikel aufgebaut.

„Sogar der Herzog hat mit Familie kurz vorbeigeschaut und mich begrüßt“, betonte Wolf, der viele Märkte in Deutschland kennen würde. Zur inzwischen zwölften Auflage lädt das „Evergreen“-Team aus Kassel alle Fans aus nah und fern in dieses „grüne Paradies“ ein – direkt vor dem Weltkulturerbe. Sprecherin Charmaine Haid und Projektleiterin Bettina Böhnke betonten am Tag vor der Eröffnung: „Ob Gartenküche, Schwimmteich, Hochbeet, Ledertaschen oder Staudenvielfalt – das Gartenfest präsentiert alles für das schönste Leben im Freien.“ Der Veranstalter freue sich mit den mehr als 100 Ausstellern, die aus Deutschland und EU-Ländern wie den Niederlanden, Belgien und Italien kommen, dass alles für den perfekten Aufenthalt der Kunden getan werde. Im vergangenen Jahr konnte man trotz Pandemie, aber mit einem effizienten Hygienekonzept, bereits 10.000 Besucher willkommen heißen. Mit einer ebenso großen Resonanz rechnen alle auch in 2021.