Grüngürtel großzügig abgeholzt

Grüne kritisieren „vollendete Tatsachen“ in Bad Driburg – Kreis: Bäume durften gefällt werden

Bad Driburg

Viele werden es bereits gesehen haben: Der geplante Standort für die Marktverlagerung des Aldi-Nord an den Konrad-Adenauer-Ring wurde in den vergangenen Tagen – buchstäblich in einer Nacht- und Nebelaktion – komplett geräumt, wie Bündnis 90/Die Grünen Bad Driburg mitgeteilt haben. Auf dem Gelände seien alle Bäume entfernt worden. Die Bad Driburger Stadtverwaltung war laut eigener Aussage nicht informiert, der Kreis ebenso wenig.