Grusel-Fernsehen in Dauerschleife

Höxter/Bosseborn

„Horror-Haus“ in Endlosschleife. In den vergangenen Wochen überbieten sich die überregionalen Medien auffällig mit neuen Serien, Filmen und Dokumentationen über die Verbrechen im Haus Saatweg 6 in Bosseborn. Da sich Übertragung der Immobilie vom Land NRW an die Stadt Höxter endlos hinzieht, haben TV-Teams, Fotografen und Sensationshungrige die Chance genutzt, weiter zu diesem schlimmen Ort von unfassbaren Verbrechen zu „pilgern“. Das soll durch den zügigen Abriss bald ein Ende haben, aber noch steht das Gebäude des Grauens.

Von Michael Robrecht