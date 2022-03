Grüßen, vorstellen, Müll trennen

Schloß Holte-Stukenbrock

200 Ukrainer leben zurzeit in der Stadt – alle sind privat untergebracht. Das hat der Fachbereichsleiter Bürgerservice und Ordnung, Egon Henkenjohann, am Montag im Ordnungsausschuss gesagt. Die Ukrainer sind über WhatsApp gut vernetzt. So haben sich am Samstag direkt 60 für einen Deutschsprachkurs angemeldet, den die Flüchtlingshilfe initiiert hat. „Wir haben am Donnerstag zusammen gesessen und spontan gedacht, wir könnten einen Sprachkurs anbieten für Ukrainer, die in der Stadt leben“, berichtet Christine Schütte-Ernst von der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe St. Johannes. Die Nachricht verbreitet sich rasant schnell, am Montag wurde die Kriegsflüchtlinge im „Komma“ an der Alten Spellerstraße 30 willkommen geheißen.

Von Monika Schönfeld