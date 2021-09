Günther Rehrmann wird hoch geehrt

Mit dem St.-Sebastianus-Ehrenkreuz hat Bezirksbundesmeister Matthias Gockeln die langjährigen Verdienste von Günther Rehrmann in der Borgen­treicher Schützenbruderschaft und dem Vorstand des Bezirksverbandes Warburg gewürdigt.

Günther Rehrmann, der seit 2014 das Amt des stellvertretenden Bezirksbundesmeisters bekleidet, ist schon viele Jahre in verschiedenen Positionen des Schützenwesens aktiv. 1978 trat der heute 61-Jährige in seine Heimat-Schützenbruderschaft in Borgentreich ein und wurde im selben Jahr bereits Prinz und Bezirksprinz.