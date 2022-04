Gut für Klima, Boden und Bienen

Bei einem Frühlingsspaziergang oder einer Fahrradtour durch die heimische Natur können sich die Menschen seit einiger Zeit an gelb verfärbten Feldern erfreuen: Der Raps mit seinem angenehmen süßlichen Duft steht in voller Blüte.

Die gelb leuchtenden Felder sind aber nicht nur eine echte Augenweide und ein beliebtes Fotomotiv, sondern in vielerlei Hinsicht wertvoll.

„Ein Hektar der heimischen Ölfrucht bindet etwa sieben Tonnen Kohlendioxid und setzt circa 4,5 Tonnen Sauerstoff frei“, berichtet Rainer Meyer, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Minden-Lübbecke. Raps hat aber nicht nur eine positive Auswirkung auf das Klima – die Pflanze ist darüber hinaus gut für Bienen und viele andere Insekten.

„Die Rapsblüte spendet Honigbienen und anderen Insekten reichlich Nektar“, erläutert der Landwirtevorsitzende. „Bei Imkern ist die Blüte im Frühjahr als Bienenweide für Rapshonig sehr beliebt.“ Ein Hektar Raps sei die Grundlage für rund 40 Kilogramm Honig. Zudem findet Raps in der Küche Verwendung, denn Rapsspeiseöl ist gefragt und gesund. Das Öl des ölhaltigen Kreuzblütengewächses war schon den Römern bekannt und diente der Gewinnung von Lampen- und Speiseöl.

„Das aus den Rapskörnern gewonnene Speiseöl ist momentan bei den Verbrauchern sehr gefragt, zudem gehört es zu den insgesamt gesündesten Speiseölen“, weiß Rainer Meyer. „Die kleinen runden schwarzen Rapssamenkugeln enthalten etwa 40 Prozent Öl.“ Das bei der Pressung anfallende Rapsschrot sei ebenfalls sehr begehrt. „Es ist ein heimisches hochwertiges Eiweißfutter für Rinder, Kühe, Schweine und Geflügel, das sonst aus anderen Weltteilen importiert werden müsste“, erklärt der Vorsitzende die weiteren Vorzüge der Rapspflanze.

Das Öl werde vielseitig verwendet, so auch als nachwachsender Rohstoff wie Schmieröl, -fett oder Kraftstoff. „Der Vorteil besteht hier in dem fast vollständig geschlossenen Kohlendioxidkreislauf“, unterstreicht Meyer. Außerdem ist Raps gut für die Bodenqualität: Die Feldfrucht hat ackerbaulich wie in der Fruchtfolge einen wichtigen Stellenwert. So ist sie beispielsweise mit ihrer Pfahlwurzel in der Lage, Böden intensiv und vor allem tief zu durchdringen. „Dadurch erschließt sie tiefere Bodenschichten“, betont der Kreisverbands-Vorsitzende. Der Raps hinterlasse zudem nach der Ernte eine gute, ausgeprägte Bodengare.