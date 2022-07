Gut gelaunt mit viel Spaß in den Backen

„Eine großartige Veranstaltung mit gut gelaunten Gästen, tollen Brass Musik Acts und perfekter Organisation. Es war wirklich für jeden Musikgeschmack der Blasmusik eine hervorragende Band dabei. Die Stimmung war an allen drei Tagen ausgelassen und harmonisch. Einfach klasse.“ Das sagt Bürgermeister Hubert Erichlandwehr nach der Premiere des dreitägigen Senne-Brass-Festivals, das mit zwei Jahren Corona-bedingter Verspätung einer der Höhepunkte zur 50-Jahr-Feier Schloß Holte-Stukenbrocks war.

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr: Die Blasmusikwelt blickt auf unsere Stadt – Bilanz eines friedlichen und gemütlichen Senne-Brass-Festivals in Schloß Holte-Stukenbrock

„Schloß Holte-Stukenbrock profitiert von diesem Festival enorm, das es in der Art im gesamten Raum nördlich des Weißwurst-Äquators nur einmal gibt. Die Blasmusikwelt blickt auf unsere Stadt. Die Fans dieser Musikrichtung sind so positiv vielfältig, wie die Musik und herzlich in unserer Stadt willkommen.“