Gut umsorgt den letzten Wunsch wagen

Noch einmal die salzige Luft der Nordsee atmen. Noch einmal den Sehnsuchtsort besuchen, mit dem man so viele schöne Erinnerungen verbindet. Oder schlicht noch einmal die Blumen im eigenen Garten blühen sehen – all das macht der Wünschewagen des Arbeitersamariterbundes (ASB) für Menschen möglich, denen krankheitsbedingt nicht mehr viel Zeit bleibt.

Auch einer schwerstkranken Hallerin erfüllt das Team des Wünschewagens Münsterland ihren sehnlichsten Wunsch. „Ich möchte noch einmal das Grab meines Sohnes in Mönchengladbach besuchen“, sagt die 60-Jährige (Name ist der Redaktion bekannt). Vor ihrer Erkrankung habe sie das ein paar Mal im Jahr gemacht. Nun schaffe sie die lange Fahrt aufgrund starker Schmerzen nicht mehr alleine mit dem Auto, auch nicht mit dem Zug. Von ihrer großen Sehnsucht erzählte sie Karin Kozlowski. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Hospiz-Gruppe Halle kommt jede Woche zu Besuch, je nach Tagesform unterhalten sie sich oder gehen an die frische Luft. „Als ich von diesem Herzenswunsch hörte, habe ich kurzentschlossen das Team vom Wünschewagen angetickert“, sagt Karin Kozlowski. Die Zusage kam kurzfristig und unkompliziert. „Ich bin total begeistert von der Truppe, es ist toll, was die ehrenamtlich auf die Beine stellen und in ihrer Freizeit leisten“, so Karin Kozlowski.