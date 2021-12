Gut vorbereitet auf Omikron

Angesicht einer hohen Ansteckungsgefahr gibt es sowohl für Omikron-Infizierte als auch Kontaktpersonen äußerst strenge Regeln: Auch Geimpfte oder Geboosterte müssen 14 Tage in Quarantäne. Das wiederum würde bei möglichen Fällen auch die so genannte „kritische Infrastruktur“ und deren Mannschaften betreffen. Kreisbrandmeister Rudolf Lüke betonte im Gespräch mit dem WB: „Sollte es perspektivisch zu größeren Ausfällen wegen Quarantäne kommen, müssten wir bei Einsätzen wohl mehr als zwei Einheiten alarmieren, um genügend Kräfte vor Ort zu haben. Ich bin mir sicher, dass das im Fall der Fälle bestens funktionieren würde – denn unsere Nachbarorte unterstützen sich auch jetzt bereits auf vorbildliche Art und Weise.“ Grundsätzlich sei die Feuerwehr – wie alle anderen in der Pandemie-Zeit – an Maskenpflicht und Abstand gewöhnt. Bei neun Leuten in einem Einsatzfahrzeug sei das jedoch nur bedingt einzuhalten: „Und mit weniger Kräften zum Einsatz zu fahren, macht keinen Sinn“, so Lüke, der darauf verweist, dass alle Kräfte im Kreis Höxter – und das sind etwa 3000 Aktive – ein Boosterangebot erhalten und viele es auch wahrgenommen haben. „Es gab drei Termine in den Kreiszentren, die mehr als 1000 Feuerwehrleute gerne genutzt haben.“

