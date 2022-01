Gut vorbereitet zum „grünen Abitur“

„Jagdschule Desenberg“ am Speckgraben in Warburg eröffnet

Am Speckgraben im ehemaligen Gebäude von „Schmale Logtec“ haben die beiden Jäger ihre Schulungsräume gefunden. Dort bieten sie die Vorbereitung auf die Jagdprüfung, das so genannte „grüne Abitur“, an – in Intensivkursen über zwei oder drei Wochen, in 1:1-Kursen oder aber auch in einer längeren Ausbildungsphase über Monate.