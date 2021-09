Gutachter empfehlen drei Standorte

Die Rahdener kennen es schon, dass ihr Krankenhaus kritisch unter die Lupe genommen wird. Und in Bad Oeynhausen wird ebenfalls seit einiger Zeit über die Wirtschaftlichkeit von zwei Häusern und Synergien durch eine Zusammenführung von Auguste-Viktoria-Klinik (AVK) und Krankenhaus in einem Neubau gesprochen. Doch nun kommt auch der Standort Lübbecke ins Spiel. Das Experten-Gutachten für die Entwicklung der Mühlenkreiskliniken (MKK) empfiehlt auch einen neuen zentralen Krankenhaus-Standort für den Altkreis Lübbecke: beispielsweise in Höhe des Mittellandkanals.

