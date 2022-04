Gutachter prüft Grünlichtphase

Verkehrssituation in der Nähe des Spradower Verkehrskreisels unter der Lupe

Bünde

Ist die Grünphase der Fußgängerampel an am Verkehrskreisel im Spradower Ortszentrum zu kurz? Ein Gutachter soll nun die Situation an der Lichtzeichenanlage unweit der örtlichen Grundschule genau unter die Lupe nehmen. Darauf haben sich die Mitglieder des Bünders Verkehrsausschusses verständigt.

Von Daniel Salmon