Gute Freunde, auf die Verlass ist

Der 70. Jahrestag der Gründung des gemeinnützigen Vereins war bereits am am 18. Januar 2021. Doch zum Feiern gab es vor einem Jahr, mitten in der dritten Corona-Welle, keine Gelegenheit. „All zu Vieles musste der auferlegten Distanz geopfert werden. Wir konnten gar nichts planen und haben nun das Ende unseres Geburtstagsjahres zum Anlass genommen, am Dienstag, 11. Januar, 70 Master-Studierende der Universität Bielefeld zu einem gemeinsamen Besuch von ‘Cry Baby‘ ins TAM einzuladen“, sagt die Theko-Vorsitzende Christiane Pfitzner. Vor der Vorstellung wird es einen kleinen Empfang und eine Einführung ins Stück durch den Intendanten Michael Heicks geben.

