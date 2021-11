Kreis liegt landesweit auf Platz neun bei Neugründungen – Stadt Paderborn will Gründern ideale Voraussetzungen bieten

Paderborn

Mit einem Anteil von 17 Prozent an der Gesamtzahl der Start-up-Gründungen in Deutschland belegt NRW hinter Berlin und Bayern den dritten Platz. Der Kreis Paderborn liegt in NRW auf dem neunten Platz. Das geht aus dem Start-up-Report 2020 hervor, der jetzt vorgestellt wurde.