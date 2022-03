„Gute Stube“ wird doppelt so grün

Höxter

Auch wenn bereits Bäume in der Marktstraße gefallen sind und die drei Platanen in der Stummrigestraße ebenfalls gefällt werden, gibt Baudezernentin Claudia Koch den verärgerten Bürgerinnen und Bürgern ein ganz klares Signal: „Höxters gute Stube wird grüner als sie war. Die Zahl der Bäume wird fast doppelt so groß sein wie vor dem Umbau.“

Von Sabine Robrecht